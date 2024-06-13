"Национальная Академия Авиации" доверена итальянцу

«Национальную Академию Авиации» в новом сезоне возглавит итальянский специалист.

Как сообщает İdman.biz, азербайджанский волейбольный клуб в грядущем чемпионате страны будет играть под руководством Джованни Торчио. Последние четыре сезона он провел в финской лиге: вначале наставник руководил «Виести», а затем тренировал «Хамменлину».

К слову, в «Национальную Академию авиации», занявшую пятое место по итогам прошлого сезона, также перешла игрок этого клуба - финская либеро Рита Тимонен.

На данный момент «авиаторши» укрепились уже десятью волейболистками.

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