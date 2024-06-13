13 Июня 2024
RU

"Национальная Академия Авиации" доверена итальянцу

Волейбол
Новости
13 Июня 2024 11:02
13
"Национальная Академия Авиации" доверена итальянцу

«Национальную Академию Авиации» в новом сезоне возглавит итальянский специалист.

Как сообщает İdman.biz, азербайджанский волейбольный клуб в грядущем чемпионате страны будет играть под руководством Джованни Торчио. Последние четыре сезона он провел в финской лиге: вначале наставник руководил «Виести», а затем тренировал «Хамменлину».

К слову, в «Национальную Академию авиации», занявшую пятое место по итогам прошлого сезона, также перешла игрок этого клуба - финская либеро Рита Тимонен.

На данный момент «авиаторши» укрепились уже десятью волейболистками.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Семинар для волейбольных статистиков
12 Июня 15:00
Волейбол

Семинар для волейбольных статистиков

Он состоится 20-23 июня в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта
Полина - вторая по результативности в Индонезии
11 Июня 16:32
Волейбол

Полина - вторая по результативности в Индонезии

Нападающая выступает за клуб "Gresik Petrokimia", являясь главной ударной силой команды
Утверждены арбитры на два матча сборной Азербайджана
11 Июня 13:22
Волейбол

Утверждены арбитры на два матча сборной Азербайджана

Европейская Конфедерация волейбола (CEV) начала утверждать судейские бригады на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2026
Сборная Азербайджана ждет соперниц на ЕВРО
10 Июня 13:28
Волейбол

Сборная Азербайджана ждет соперниц на ЕВРО

17 августа начнется отборочный турнир чемпионата Европы-2026 по волейболу среди женских команд
Большие аппетиты "авиаторш". Клуб уже усилился игроками шести стран
7 Июня 13:30
Волейбол

Большие аппетиты "авиаторш". Клуб уже усилился игроками шести стран

“Национальная Академия авиации” активно работает на трансферном рынке перед началом очередного волейбольного сезона
Либеро "Азеррейл" продолжит карьеру в США
7 Июня 12:43
Волейбол

Либеро "Азеррейл" продолжит карьеру в США

Она дважды выступала за команду

Самое читаемое

Самая возрастная и самая молодая команды ЕВРО-2024
11 Июня 14:49
Мировой футбол

Самая возрастная и самая молодая команды ЕВРО-2024

Это определилось после того, как все команды подали заявки на участие в турнире в Германии
Определился главный тренер сборной Азербайджана по футболу
12 Июня 11:36
Азербайджанский футбол

Определился главный тренер сборной Азербайджана по футболу

Решение об этом было принято на очередном заседании исполкома АФФА, которое прошло онлайн
Сборная Азербайджана в одной группе с Нидерландами и Филиппинами - ЖЕРЕБЬЕВКА
10 Июня 17:36
Баскетбол

Сборная Азербайджана в одной группе с Нидерландами и Филиппинами - ЖЕРЕБЬЕВКА

Состоялась жеребьевка этапа женской баскетбольной серии 3х3 в Клермон-Ферране
ЕВРО-2024: 10 городов, 10 стадионов
11 Июня 01:33
Мировой футбол

ЕВРО-2024: 10 городов, 10 стадионов

Матч открытия чемпионата Европы пройдет в Мюнхене, а финал - в Берлине