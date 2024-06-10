Сборная Азербайджана ждет соперниц на ЕВРО

17 августа начнется отборочный турнир чемпионата Европы-2026 по волейболу среди женских команд.

Как сообщает İdman.biz, финальная стадия ЕВРО пройдет в Азербайджане, Чехии, Швеции и Турции, причем, Баку примет матчи одной группы. На данный момент определились 12 сборных из двадцати четырех, которые выступят в финальном этапе.

Помимо хозяек площадки, включая сборную Азербайджана, в чемпионате сыграют команды, которые обеспечили себе это право по итогам последнего ЕВРО. Это Сербия, Нидерланды, Италия, Польша, Франция, Болгария, Украина и Словакия.

Оставшаяся часть команд станет известна после отборочного турнира.

İdman.biz