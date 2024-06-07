Большие аппетиты "авиаторш". Клуб уже усилился игроками шести стран

“Национальная Академия авиации” активно работает на трансферном рынке перед началом очередного волейбольного сезона.

Как передает İdman.biz, клуб оформил трансферы с рядом игроков из различных стран. Особенно внушительно выглядит линия нападения. «Авиаторши» пригласили черногорку Даниэлю Джакович, ранее выступавшую за итальянскую «Бальдуччи», австралийку Сильвую Мусель, игравшую на родине за «Финикс». Также стоит обратить внимание на чешку Петру Индрову, защищавшую цвета студенческой команды "Боулинг Грин" из США, а также Валерию Паршину из Украины, чьим предыдущим клубом был итальянский «Нигитор Санто Стефано».

“Национальная Академия авиации” также пригласила белорусскую связующую Наталью Ганчарову из «Жемчужины Полесья» и финскую либеро Риту Тимонен из «Хаменлины».

Ранее команда укрепилась и двумя азербайджанскими волейболистками. Состав пополнила нападающая Лейла Паршкова, которая прошлый сезон провела в «Гяндже», и связующая UNEC Мариана Абуева.

Отметим, что "Национальная академия авиации" заняла пятое место в чемпионате.

Ниджат Закиев

İdman.biz