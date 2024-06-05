Азербайджан начнет отбор на ЕВРО матчем в Бельгии

Мужская сборная Азербайджана по волейболу в Бельгии проведет свой первый матч отборочного турнира чемпионата Европы-2026.

Как сообщает İdman.biz, 13 июля в своей стартовой встрече квалификации подопечные Фарида Джалалова сыграют в гостях против сборной этой страны. Далее их ждет гостевой поединок с Австрией, намеченный на 17 июля.

Затем 24 июля дома примем бельгийцев, а далее Австрию. Дата этой игры пока не определена.

Отметим, что сборная Азербайджана на днях завершила выступление в Золотой Евролиге, набрав одно очко по итогам шести матчей.

İdman.biz