Капитан сборной: "Усталость помешала сыграть лучше"

«Усталость помешала нам сыграть лучше».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил капитан сборной Азербайджана по волейболу Вугар Байрамов.

Он оценил выступление команды в Золотой Евролиге, где она уступила во всех шести матчах и заняла последнее место.

«Встречи прошли не так, как мы хотели. Несмотря на это, для молодых игроков матчи стали хорошим опытом. В последней встрече против Люксембурга особенно дала о себе знать усталость, ставшая причиной того, что не смогли выиграть. Хотя имели шансы для победы. Постараемся хорошо подготовится к последующим соревнованиям и выступить успешно», - заявил Байрамов.

İdnam.biz