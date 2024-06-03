Азербайджан стал восьмым в Евролиге

Женская сборная Азербайджана по волейболу заняла восьмое место в Золотой Евролиге.

Как сообщает İdman.biz, в шести матчах подопечные Фаика Гараева одержали лишь две победы. А завершили кампанию поражением от Австрии в Баку, когда вели со счетом 2:0, а затем уступили в трех следующих партиях. Команда набрала 7 очков, обойдя в силу лучших показателей Хорватию.

Первое место по итогам группового раунда Евролиги заняла Бельгия, набравшая максимальное количество очков (18). Далее расположились Чехия (15), Румыния (12) и Швеция (11), которые пробились в Финал четырех.

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