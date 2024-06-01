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Работала тренером в "Фенербахче", вернулась в сборную спустя 5 лет и... - ИНТЕРВЬЮ

Волейбол
Интервью
1 Июня 2024 14:18
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Работала тренером в "Фенербахче", вернулась в сборную спустя 5 лет и... - ИНТЕРВЬЮ

Интервью волейболистки сборной Азербайджана Джейран Алиевой İdman.biz.

- В проходящей в Баку Золотой Лиге Европы мы победили Эстонию с «сухим счетом». Как бы вы прокомментировали победу?

- Мы ставили перед собой цель победить Эстонию. И получили то, что хотели. Мы все сделали для этого всё, что могли. Будем стремиться добиться такого же результата в следующем матче со сборной Австрии.

- ⁠Через долгое время вы вернулись в волейбол, а также в сборную. Что вы можете сказать об этом?

- Да, я взяла перерыв в волейболе на 5 лет. Для этого были определенные причины. Я вернулась по собственному желанию. Глобальной причины нет. Просто я скучала по волейболу.

- Чем вы занимались, когда были вдали от волейбола?

- ⁠2-3 месяца я тренировала в спортивной школе «Фенербахче». Позже мне пришлось уйти с работы по определенным причинам. В 2022 году в моего супруга выстрелили шесть раз во время теракта в посольстве Азербайджана в Иране. Его состояние было очень тяжелым. Именно поэтому я была вынуждена уйти с работы.

- ⁠5 лет - срок немалый. Не стало ли вдруг сложно играть в сборной?

- Нет, никаких затруднений это не вызвало. Поскольку я сохранила форму, то нахожусь на том же уровне. Просто вес и т. д. Есть некоторые факторы, которые мне нужно исправить. Это не то, чего я не могу сделать. Я со всем разберусь.

- Какие планы на новый сезон?

- Конечно, моя главная цель - продолжать заниматься волейболом. Моя главная обязанность - постоянно высоко поднимать наш флаг и добиваться больших достижений.

- Вам уже поступали предложения от клубов?

- ⁠Да, есть предложения от нескольких клубов. Но я не приняла пока четкого решения. Со временем и это будет решено.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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