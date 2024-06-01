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Улькер Керимова: "Вера Фаига Гараева дает мне большую мотивацию" - ИНТЕРВЬЮ

Волейбол
Интервью
1 Июня 2024 12:22
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Улькер Керимова: "Вера Фаига Гараева дает мне большую мотивацию" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью волейболистки сборной Азербайджана Улькер Керимовой сайту İdman.biz.

- Вы выиграли у сборной Эстонии со счетом 3:0 в III этапе Золотой лиги Европы в Баку. Как вы прервали серию поражений?

- ⁠Мы вышли на этот матч с большими целями. Мы обязательно должны были победить. Основная задача, которую мы перед собой поставили - выиграть две игры в Баку. Мы поверили в себя и в итоге победили. Все ждали от нас победы, и мы это сделали.

- ⁠Вы упорно и охотно боролись на площадке во всех трёх сетах. С чем это связано?

- Это результат доверия главного тренера ко мне. Он верил в меня до конца. Я выступила во всех трех сетах без замены. Это связано со степенью доверия ко мне со стороны Фаига Гараева. Эта вера дает мне большую мотивацию.

- ⁠Как бы вы оценили Золотую лигу Европы, в которой играли впервые?

- Здесь нет слабого соперника. Причина матчей, которые мы проигрываем, - усталость. То есть смена часового пояса, частая смена стран и т. д. - все это оказало на нас большое влияние. Думаю, наши последовательные поражения связаны с этим.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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