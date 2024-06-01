1 Июня 2024
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"Мы сыграем хорошо и снова победим"

Волейбол
Новости
1 Июня 2024 08:57
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"Мы сыграем хорошо и снова победим"

«Сегодня мы сыграли хорошо».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила волейболистка сборной Азербайджана Разия Алиева.

Спортсменка прокомментировала победу, одержанную в игре со сборной Эстонии в Золотой лиге Европы:

«Я очень рада, что мы победили. Правда, первый сет получился немного напряженным, но успех был на нашей стороне. Наша следующая игра будет против Австрии. Верю, что мы сыграем хорошо и снова победим. Мне также предоставили шанс сыграть сегодня, что мотивирует еще больше. Если я буду играть против Австрии, то сделаю все возможное, чтобы помочь своей команде».

Отметим, что наша сборная победила Эстонию во всех трёх сетах.

İdman.biz

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