Азербайджан выиграл второй матч в Золотой Евролиге

В Баку начались матчи Золотой Евролиги по волейболу среди женских команд.

Как сообщает İdman.biz, подопечные Фаика Гараева сегодня провели встречу против Эстонии, обыграв соперника со счетом 3:0 (25:21, 25:12, 25:20).

Если в первой партии гости пытались навязать борьбу, то после перерыва наша команда ощутимо доминировала, добившись уверенной победы.

Доя хозяев площадки это второй выигрыш на турнире.

Завтра азербайджанские волейболистки сыграют с Австрией.

Золотая Евролига

Этап в Баку

Эстония - Азербайджан 0:3 (21:25, 12:25, 17:25)

Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

İdman.biz