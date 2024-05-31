Азербайджан выиграл второй матч в Золотой Евролиге

В Баку начались матчи Золотой Евролиги по волейболу среди женских команд.
Как сообщает İdman.biz, подопечные Фаика Гараева сегодня провели встречу против Эстонии, обыграв соперника со счетом 3:0 (25:21, 25:12, 25:20).
Если в первой партии гости пытались навязать борьбу, то после перерыва наша команда ощутимо доминировала, добившись уверенной победы.
Доя хозяев площадки это второй выигрыш на турнире.
Завтра азербайджанские волейболистки сыграют с Австрией.
Золотая Евролига
Этап в Баку
Эстония - Азербайджан 0:3 (21:25, 12:25, 17:25)
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
İdman.biz