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Эльмин Алышанов: «Эстония – еще более сильный соперник»

Волейбол
Новости
31 Мая 2024 14:00
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Эльмин Алышанов: «Эстония – еще более сильный соперник»

«Эстония – еще более сильный соперник».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил волейболист сборной Азербайджана Эльмин Алышанов перед очередными матчами Золотой Евролиги.

Сегодня в Эстонии команда сыграет с хозяевами площадки, а затем с Люксембургом. «В Золотой Евролиге играют сильные команды, а многие волейболисты играют в зарубежных клубах. Поэтому в первых встречах турнира мы не смогли оказать соперникам достойного сопротивления, не смогли показать свою игру», - рассказал Алышанов.

Он отметил, что матч с Эстонией также будет очень сложным, а в следующей встрече с Люксембургом, по его мнению, появятся шансы. «Возможности победить в этом матче у нас будет больше. В нашем составе есть молодые игроки, которые только набирают опыта. Как команда мы не так много времени тренировались вместе и данное обстоятельство сказывается», - добавил Алышанов.

İdman.biz

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