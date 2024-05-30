"Сложно говорить о целях"

«Первые два этапа были очень трудными. Команды-соперники играли на высоком уровне».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил нападающий мужской сборной Азербайджана по волейболу Андрей Мельников.

Опытный волейболист коснулся неудачного выступления сборной Азербайджана в Золотой лиге Европы:

«Волейболисты команд-соперников давно играют вместе и хорошо знают игру друг друга. Также эти команды уже несколько лет играют в международных турнирах. Что касается предстоящих игр, то здесь сложно говорить о каких-либо целях. Но мы будем работать на максимальном уровне, чтобы показать хорошую игру. Конечно, нам хотелось победить, но надо было быть объективными. Нам будет очень трудно. Потому что члены сборной Эстонии уже давно играют вместе. Однако мы будем работать изо всех сил и сделаем все возможное, чтобы победить».

Отметим, что сборная Азербайджана проиграла все 4 игры в первых 2-х этапах лиги, не выиграв ни одного сета.

İdman.biz