«Наша подготовка к соревнованиям прошла хорошо. У нас была возможность провести контрольные матчи на сборах в Словении».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила волейболистка сборной Азербайджана Анастасия Мерцалова.

Блокирующая нашей команды сделала заявление пресс-службе Федерации волейбола Азербайджана накануне игр Золотой лиги Европы, которые пройдут в Баку. Она поделилась своими мыслями о соревновании:

«Это помогло нашей команде адаптироваться в короткие сроки. Поэтому на первый матч мы вышли с большой мотивацией. Это показало себя и в результатах. Следующие игры пошли не по плану. Насколько я знаю, другие команды уже давно играют одним составом. Возможно, именно этого фактора нам не хватает, что и проявилось в последних играх. Мы допустили много ошибок, которые не позволили нам победить в решающие моменты».

Анастасия также коснулась матчей, которые пройдут в Баку в эти выходные:

«На нашем поле у нас есть матчи против Эстонии и Австрии. Эти игры также очень важны для нас. Мы хотим хорошо сыграть, победить дома и порадовать наших болельщиков. Мы сделаем все, чтобы победить, и я думаю, что родные стены нам тоже помогут».

Отметим, что наша сборная 31 мая встретится с Эстонией, а 2 июня - с Австрией.

İdman.biz