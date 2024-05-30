30 Мая 2024
RU

"Мы допустили много ошибок"

Волейбол
Новости
30 Мая 2024 12:24
8
"Мы допустили много ошибок"

«Наша подготовка к соревнованиям прошла хорошо. У нас была возможность провести контрольные матчи на сборах в Словении».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила волейболистка сборной Азербайджана Анастасия Мерцалова.

Блокирующая нашей команды сделала заявление пресс-службе Федерации волейбола Азербайджана накануне игр Золотой лиги Европы, которые пройдут в Баку. Она поделилась своими мыслями о соревновании:

«Это помогло нашей команде адаптироваться в короткие сроки. Поэтому на первый матч мы вышли с большой мотивацией. Это показало себя и в результатах. Следующие игры пошли не по плану. Насколько я знаю, другие команды уже давно играют одним составом. Возможно, именно этого фактора нам не хватает, что и проявилось в последних играх. Мы допустили много ошибок, которые не позволили нам победить в решающие моменты».

Анастасия также коснулась матчей, которые пройдут в Баку в эти выходные:

«На нашем поле у нас есть матчи против Эстонии и Австрии. Эти игры также очень важны для нас. Мы хотим хорошо сыграть, победить дома и порадовать наших болельщиков. Мы сделаем все, чтобы победить, и я думаю, что родные стены нам тоже помогут».

Отметим, что наша сборная 31 мая встретится с Эстонией, а 2 июня - с Австрией.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Джейран Иманова: "Родные стены - наше главное преимущество в Евролиге"
11:44
Волейбол

Джейран Иманова: "Родные стены - наше главное преимущество в Евролиге"

"Мы должны победить в обеих встречах"
"Авиаторы" оформили два трансфера
29 Мая 13:41
Волейбол

"Авиаторы" оформили два трансфера

"Национальная академия авиации" укрепляется перед новым сезоном
"Муров" выиграл Кубок Гусаров - ФОТО
29 Мая 10:29
Волейбол

"Муров" выиграл Кубок Гусаров - ФОТО

В Гусарском олимпийском спорткомплексе прошел открытый Кубок Гусаров по волейболу среди девушек до 16 лет
Матч нашей сборной доверен арбитру из Финляндии
27 Мая 13:50
Волейбол

Матч нашей сборной доверен арбитру из Финляндии

Объявлены назначения III этапа Золотой Лиги Европы среди мужчин
Волейболистки на сборе в Гахе
27 Мая 13:33
Волейбол

Волейболистки на сборе в Гахе

Тренировки продлятся 3 дня
Азербайджан сыграет с главными аутсайдерами Евролиги
27 Мая 13:02
Волейбол

Азербайджан сыграет с главными аутсайдерами Евролиги

Сборные Чехии и Бельгии лидируют в Золотой Евролиге по волейболу среди женских команд

Самое читаемое

2 миллиона за азербайджанского футболиста
28 Мая 08:01
Азербайджанский футбол

2 миллиона за азербайджанского футболиста

Рамиль Шейдаев не оправдал ожиданий в "Коджаэлиспоре"
Объявлен состав сборной Испании на ЕВРО-2024
27 Мая 15:05
Мировой футбол

Объявлен состав сборной Испании на ЕВРО-2024

В список вошли 29 игроков
Определился новый главный тренер "Челси"
28 Мая 17:44
Мировой футбол

Определился новый главный тренер "Челси"

С 44-летним специалистом подписан контракт сроком 5+1 год
Рекордсмены Лиги чемпионов - СПИСОК
27 Мая 18:41
Мировой футбол

Рекордсмены Лиги чемпионов - СПИСОК

В списке IFFHS 6 специалистов, участвовавших в финале как минимум 4 раза