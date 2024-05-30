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Джейран Иманова: "Родные стены - наше главное преимущество в Евролиге"

Волейбол
Новости
30 Мая 2024 11:44
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Джейран Иманова: "Родные стены - наше главное преимущество в Евролиге"

«После пятилетнего перерыва очень приятно вновь присоединиться к сборной».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила волейболистка Джейран Иманова.

Она рассказала о предстоящих матчах команды в Золотой Евролиге против Австрии и Эстонии, которые пройдут в Баку в ближайший уик-энд. «Родные стены - наше главное преимущество, мы должны победить в обеих встречах. Верю, что при поддержке болельщиков мы выиграем», - заявила Иманова.

Она добавила, что в первых турах Евролиги сборная не смогла показать нужный результат. «Не сыграли так, как могли. Если бы не собственные ошибки, то могли бы обыграть Словакию и Швецию. Что касается поражения от Румынии, то соперник смотрелся сильнее», - считает Джейран.

Отметим, что в Золотой Евролиге наша команда выиграла лишь у Хорватии (3:0).

İdman.biz

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