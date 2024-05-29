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"Муров" выиграл Кубок Гусаров - ФОТО

Волейбол
Новости
29 Мая 2024 10:29
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"Муров" выиграл Кубок Гусаров - ФОТО

В Гусарском олимпийском спорткомплексе прошел открытый Кубок Гусаров по волейболу среди девушек до 16 лет.

Как сообщает İdman.biz, в соревновании, посвященному 28 мая - Дню независимости, боролись бакинские коллективы "Серхедчи", "Аура" и "Муров", а также "Губа", "Хачмаз" и "Гусар".

На церемонии открытия прозвучал Государственный гимн и участники мероприятия минутой молчания почтили светлую память шехидов, павших в боях за территориальную целостность Азербайджана. Выступили директор комплекса Эльшан Мамедов, заведующий сектором Губа-Хачмазского регионального управления молодежи и спорта Гусарского района Эмиль Амирматов и заслуженный тренер Азербайджана Гульнара Мурсалова, пожелавшие участникам успехов.

В художественной части под аплодисменты зрителей выступили танцевальная группа «Show Group Lezginka» и известная гусарская певица Джамиля Залова.

Затем началось соревнование. Согласно регламенту, команды Гусар, Хачмаз и "Муров" играли в группе А, а Губа, "Серхедчи" и "Аура" - в группе Б. В полуфинал вышли команды Хачмаза, «Мурова», Губы и «Серхедчи», показавшие лучшие результаты на групповом этапе. На пути к финалу Хачмаз победил Губу, «Муров» - «Серхедчи».

В матче за 3-е место Губа обыграла «Серхедчи» и завоевала бронзовую медаль. «Муров» в финале победил команду Хачмаза и выиграл турнир.

На церемонии награждения выступили депутат Милли Меджлиса Азер Бадамов, председатель Гусарской районной организации ЙАП Давид Ибрагимхалилов, руководитель Губа-Хачмазского районного управления молодежи и администрации Наджаф Новрузов, ответственный сотрудник исполнительной власти Гусарского района Джейхун Гаджиев. Они рассказали о важности турнира.

Позже бронзовые медали были вручены команде Губы, а серебряные - команде Хачмаза. Победитель турнира - команда «Муров» была награждена золотой медалью и кубком.

Отметим, что открытый Кубок Гусаров проводился при совместной организации Гусарского олимпийского спортивного комплекса, Губа-Хачмазского районного управления молодежи и спорта и Федерации волейбола Азербайджана.

İdman.biz

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