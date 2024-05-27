Матч нашей сборной доверен арбитру из Финляндии

Объявлены назначения III этапа Золотой Лиги Европы среди мужчин.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба CEV.

Также объявлены арбитры матчей сборной Азербайджана. В Эстонии наша команда встретится с хозяевами и Австрией.

Отметим, что наша команда проиграла все 4 игры и занимает 12-е место в турнирной таблице.

Золотая лига Европы (мужчины)

III этап

31 мая

19:00. Азербайджан - Эстония

Судьи: Ари Йокелайнен (Финляндия), Коэн Лутц (Бельгия)

Спортивный зал Раквере

1 июня

17:00. Люксембург - Азербайджан

Судьи: Ристо Страндсон (Эстония), Ари Йокелайнен (Финляндия).

Спортивный зал Раквере

İdman.biz