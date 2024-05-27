Матч нашей сборной доверен арбитру из Финляндии

Объявлены назначения III этапа Золотой Лиги Европы среди мужчин.
Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба CEV.
Также объявлены арбитры матчей сборной Азербайджана. В Эстонии наша команда встретится с хозяевами и Австрией.
Отметим, что наша команда проиграла все 4 игры и занимает 12-е место в турнирной таблице.
Золотая лига Европы (мужчины)
III этап
31 мая
19:00. Азербайджан - Эстония
Судьи: Ари Йокелайнен (Финляндия), Коэн Лутц (Бельгия)
Спортивный зал Раквере
1 июня
17:00. Люксембург - Азербайджан
Судьи: Ристо Страндсон (Эстония), Ари Йокелайнен (Финляндия).
Спортивный зал Раквере
İdman.biz