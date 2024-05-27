Азербайджан сыграет с главными аутсайдерами Евролиги

Сборные Чехии и Бельгии лидируют в Золотой Евролиге по волейболу среди женских команд.

Как передает İdman.biz, азербайджанские волейболистки после четырех сыгранных встреч обосновались на десятом месте, имея 3 очка. В их активе пока одна победа - над Хорватией со счетом 3:0. А в предстоящих встречах, которые пройдут 1-2 июня в Баку, подопечные Фаика Гараева встретятся с главными аутсайдерами Евролиги - Австрией и Эстонией. Эти команды пока не имеют побед.

Вместе с тем, стопроцентный результат демонстрируют Чехия и Бельгия, набравшие по 12 очков. Далее следуют Украина (11) и Румыния (9).

Лучшие четыре команды выйдут в Финал четырех.

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