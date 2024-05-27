Объявлены арбитры на матчи нашей сборной в Баку

Объявлены судьи III этапа Золотой лиги Европы среди женщин.

Как сообщает İdman.biz, также объявлены назначения на матчи сборной Азербайджана.

В Баку наша команда встретится с Эстонией и Австрией. На эти матчи были назначены судьи из Израиля, Турции и Азербайджана.

Отметим, что сборная Азербайджана, одержавшая 1 победу в четырех матчах, занимает 10-е место в турнирной таблице.

Золотая Лига Европы (жен)

III этап

31 мая

18:00. Эстония - Азербайджан

Судьи: Эрдал Акынчы (Турция), Рой Горен (Израиль)

Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

2 июня

17:00. Азербайджан - Австрия

Судьи: Рой Горен (Израиль), Фуад Агаев (Азербайджан)

Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

İdman.biz