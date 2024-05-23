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Представитель ФВА назначен на международную игру

Волейбол
Новости
23 Мая 2024 21:05
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Представитель ФВА назначен на международную игру

Руководитель отдела международных связей Федерации волейбола Азербайджана (ФВА) Михаил Фришман назначен на международную игру.

İdman.biz сообщает, что наш соотечественник, являющийся членом Комиссии Европейской спортивной организации Европейской конфедерации волейбола (CEV), будет работать во втором туре Золотой лиги Европы по волейболу среди мужчин.

Он будет оценивать работу судей в качестве супервайзера на играх, которые пройдут в Люксембурге 24-26 мая.

Помимо хозяев, судьями этапа, где сразятся сборные Украины и Чехии, будут немец Матиас Эвальд, голландка Хелена Гелдоф и представитель Люксембурга Кароль Хепп.

İdman.biz

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