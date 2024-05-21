Семинар для тренеров по волейболу - ФОТО

В Баку стартовал очередной международный семинар для тренеров по волейболу.

İdman.biz сообщает, что четвертый семинар FIVB Level-1 проводится при поддержке Международной федерации волейбола (FIVB) и организатора - Федерации волейбола Азербайджана (ФВА).

С участниками семинара встретился генеральный секретарь ФВА Фаиг Оруджев. Представитель ФВА сообщил, что федерация реализует ряд проектов по подготовке тренеров-преподавателей и приобретению ими новых знаний и навыков. Именно с этой целью в федерации создан Совет по образованию. Оруджев выразил уверенность, что благодаря этим работам в короткие сроки будет сформирован более сильный тренерский корпус.

Принимавший участие во встрече руководитель спортивного отдела ФВА Вугар Гусейнзаде и ведущий семинара, тренер-инструктор ФИВБ Ченгиз Акарчешме также пожелали успехов каждому участнику.

Семинар, начавшийся вчера, продлится до 25 мая. Всего в работе семинара принимает участие 40 человек. Среди участников специалисты из Азербайджана, Турции, Австралии, Ирана, Индии и Беларуси. Семинар проводят Ченгиз Акарчешме из Турции и Джахангир Сейед Аббаси, главный тренер юношеской и молодежной сборных по волейболу. Семинар состоит из теории и практики.

Отметим, что специалистам, успешно сдавшим экзамен по итогам обучения, будет вручен сертификат ФИВБ.

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