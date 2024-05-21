Объявлены арбитры игр нашей сборной

Объявлены арбитры игр мужской сборной Азербайджана по волейболу во II этапе Золотой лиги Европы.
Как сообщает İdman.biz, матчи, которые пройдут в Бельгии, будут обслуживать арбитры из Нидерландов, Италии и Франции.
В первом матче наша национальная команда встретится с хозяевами поля. Во второй игровой день сборная сыграет с Северной Македонией.
Золотая лига Европы (мужчины)
II этап
24 мая
17:30. Азербайджан - Бельгия
Судьи: Марко ван Зантен (Нидерланды), Доминга Лот (Италия).
Беверен. «Топспортхолл»
25 мая
17:30. Северная Македония - Азербайджан
Судьи: Доминга Лот (Италия), Оливье Гулье (Франция).
Беверен. «Топспортхолл»
İdman.biz