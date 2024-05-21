Объявлены арбитры игр нашей сборной

Объявлены арбитры игр мужской сборной Азербайджана по волейболу во II этапе Золотой лиги Европы.

Как сообщает İdman.biz, матчи, которые пройдут в Бельгии, будут обслуживать арбитры из Нидерландов, Италии и Франции.

В первом матче наша национальная команда встретится с хозяевами поля. Во второй игровой день сборная сыграет с Северной Македонией.

Золотая лига Европы (мужчины)

II этап

24 мая

17:30. Азербайджан - Бельгия

Судьи: Марко ван Зантен (Нидерланды), Доминга Лот (Италия).

Беверен. «Топспортхолл»

25 мая

17:30. Северная Македония - Азербайджан

Судьи: Доминга Лот (Италия), Оливье Гулье (Франция).

Беверен. «Топспортхолл»

İdman.biz