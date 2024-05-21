Волейбольная сборная вернулась в Словению

Женская сборная Азербайджана по волейболу вернулась в Словению.

Как сообщает İdman.biz, после стартовых встреч в Золотой Евролиге в Осиеке (Хорватия), подопечные Фаика Гараева вернулись на место первоначальных сборов. Они проведут тренировки в течении ближайших дней, после чего отправятся в Блаж (Румыния).

Там пройдут очередные встречи Евролиги. 24 мая они сыграют с хозяйками площадки, а на следующий день со Швецией.

Отметим, что в ходе матчей в Осиеке наши волейболистки обыграли Хорватию (3:0) и уступили Словакии (1:3).

İdman.biz