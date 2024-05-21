Судьи из трех стран для нашей сборной

Объявлены назначения на матчи женской сборной Азербайджана по волейболу, выступающей в Золотой лиге Европы. Игры состоятся на этой неделе.

İdman.biz сообщает, что матчи нашей сборной будут судить арбитры из Венгрии, Молдовы и Румынии.

В первый игровой день наша команда встретится с Румынией. На следующий день соперником сборной станет Швеция.

Золотая Лига Европы (жен)

II этап

24 мая

17:00. Азербайджан - Румыния

Судьи: Ласло Адлер (Венгрия), Андрей Таран (Молдова)

Альба Блаж. «Поливалента»

25 мая

17:00. Швеция - Азербайджан

Судьи: Богдан Лаурентиу Стойка (Румыния), Ласло Адлер (Венгрия).

Альба Блаж. «Поливалента»

İdman.biz