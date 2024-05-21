Судьи из трех стран для нашей сборной

Объявлены назначения на матчи женской сборной Азербайджана по волейболу, выступающей в Золотой лиге Европы. Игры состоятся на этой неделе.
İdman.biz сообщает, что матчи нашей сборной будут судить арбитры из Венгрии, Молдовы и Румынии.
В первый игровой день наша команда встретится с Румынией. На следующий день соперником сборной станет Швеция.
Золотая Лига Европы (жен)
II этап
24 мая
17:00. Азербайджан - Румыния
Судьи: Ласло Адлер (Венгрия), Андрей Таран (Молдова)
Альба Блаж. «Поливалента»
25 мая
17:00. Швеция - Азербайджан
Судьи: Богдан Лаурентиу Стойка (Румыния), Ласло Адлер (Венгрия).
Альба Блаж. «Поливалента»
İdman.biz