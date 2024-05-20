Сборная Азербайджана следующие матчи Евролиги проведет в Бельгии

Мужская сборная Азербайджана по волейболу очередные матчи Золотой Евролиги проведет в Бельгии.

Как сообщает İdman.biz, после стартовых встреч на первом этапе в Баку подопечные Фарида Джалалова отправятся в Беверен. 24 мая они сыграют с хозяевами площадки, а на следующий день – с Северной Македонией.

Отметим, что в ходе матчей в Баку наши волейболисты уступили Румынии и Украине с одинаковым счетом 0:3.

Золотая Евролига

Второй турнир (Беверен, Бельгия)

24 мая

17:30 Азербайджан – Бельгия

Арбитры: Марко Ван Зантен (Нидерланды)/Доминга Лот (Венгрия)

25 мая

17:30 Северная Македония – Азербайджан

Арбитры: Доминга Лот (Италия)/Оливье Гулле (Франция)

İdman.biz