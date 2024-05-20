Сборная Азербайджана продолжит Евролигу матчами в Румынии

Женская сборная Азербайджана по волейболу очередные матчи Золотой Евролиги проведет в Румынии.
Как сообщает İdman.biz, после стартовых встреч в Осиеке (Хорватия), подопечные Фаика Гараева отправятся в Блаж. 24 мая они сыграют с хозяйками площадки, а на следующий день со Швецией.
Отметим, что в ходе матчей в Осиеке наши волейболистки обыграли Хорватию (3:0) и уступили Словакии (1:3).
Второй турнир (Блаж, Румыния)
24 мая
17:00 Азербайджан – Румыния
Арбитры: Ласло Адлер (Румыния)/Андрей Таран (Молдова)
25 мая
17:00 Швеция – Азербайджан
Арбитры: Богдан-Лаурентиу Стойка (Румыния)/Ласло Адлер (Венгрия)
İdman.biz