Сборная Азербайджана продолжит Евролигу матчами в Румынии

Женская сборная Азербайджана по волейболу очередные матчи Золотой Евролиги проведет в Румынии.

Как сообщает İdman.biz, после стартовых встреч в Осиеке (Хорватия), подопечные Фаика Гараева отправятся в Блаж. 24 мая они сыграют с хозяйками площадки, а на следующий день со Швецией.

Отметим, что в ходе матчей в Осиеке наши волейболистки обыграли Хорватию (3:0) и уступили Словакии (1:3).

Второй турнир (Блаж, Румыния)

24 мая

17:00 Азербайджан – Румыния

Арбитры: Ласло Адлер (Румыния)/Андрей Таран (Молдова)

25 мая

17:00 Швеция – Азербайджан

Арбитры: Богдан-Лаурентиу Стойка (Румыния)/Ласло Адлер (Венгрия)

İdman.biz