Нападающий нашей команды: "Это не оправдание, но…"

«После сезона игроки устали. Конечно, это не оправдание, но это фактор, создающий трудности».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил волейболист сборной Азербайджана Андрей Василенко.

Он прокомментировал матч, в котором они проиграли со счетом 0:3 сборной Украины в Золотой лиге Европы. По словам Василенко, по ходу игры он уже видел ошибки и будет работать над ними. стараясь их устранить:

«От сета к сету наша игра улучшается и концовку мы проводим лучше. Но для победы чего-то не хватает, и это зависит от нас. Мы постараемся исправить ситуацию».

Нападающий команды отметил, что следующие игры будут более сложными:

«Потому что у нас в команде новые волейболисты, и они впервые играли в Баку. Но соперники уже будут анализировать матч нашей команды. Однако мы также улучшаем свой уровень игры, и я верю, что будем играть лучше. Эти две игры помогли нам адаптироваться, потому что мы не играли вместе два года. Думаю, в последних играх мы сможем показать более лучшие результаты».

Отметим, что в первом матче наша команда проиграла Румынии со счетом 0:3.

İdman.biz