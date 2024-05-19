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"Сегодня мы допустили много ошибок"

Волейбол
Новости
19 Мая 2024 21:41
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"Сегодня мы допустили много ошибок"

«Мы - команда, которая уже давно не играла вместе».

Об этом İdman.biz сообщил главный тренер мужской сборной Азербайджана по волейболу Фарид Джалалов.

Он прокомментировал матч, в котором они проиграли со счетом 0:3 сборной Украины в Золотой лиге Европы. По словам Джалалова, команда еще не полностью сформирована из-за притока новых игроков:

«Впереди у нас еще несколько игр. Эти встречи важны с точки зрения опыта. В матче с Украиной были некоторые ошибки. Я бы назвал это техническими ошибками. Потому что они случаются от волнения. Надеюсь, что смогу использовать всех своих волейболистов в следующих играх. Большинство игроков сегодня вышли во втором сете».

Он сказал, что в следующих этапах они будут играть лучше:

«Нам нужно больше матчей, чтобы укрепить уровень команды. Украина сильнее Румынии. Я был недоволен ребятами, потому что в первой встрече они сыграли не так, как я ожидал. Сегодня мы допустили много ошибок. У нас были ошибки на подаче, чего нельзя допускать, играя против такого соперника, как сборная Украины».

Несмотря на поражение, он поблагодарил своих игроков:

«Как мы договорились перед матчем, они старались играть лучше. Ошибки случались и потому, что мы хотели играть лучше. Мы исправим их в следующих матчах. Правда, Бельгия, которая примет следующий тур, и Северная Македония, с которой мы будем там играть, тоже сильны. В этом году мы выступаем на более высоком уровне благодаря рейтингу. Наша главная цель - поднять рейтинг азербайджанского волейбола».

Отметим, что в первом матче наша команда проиграла Румынии со счетом 0:3.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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