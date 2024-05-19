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"Такие матчи - отличный опыт для нашей сборной"

Волейбол
Новости
19 Мая 2024 20:34
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"Такие матчи - отличный опыт для нашей сборной"

«В третьем сете мы сыграли лучше. Счет был практически равным - 23:25».

Об этом İdman.biz заявил волейболист сборной Азербайджана Вугар Байрамов.

Он прокомментировал поражение 0:3 (16:25, 16:25, 23:25) от украинской команды в Золотой лиге Европы. Опытный волейболист отметил, что соперник достаточно силен:

«Такие матчи - отличный опыт для нашей сборной. Постараемся сыграть хорошо в следующих матчах».

Он рассказал, что к этому соревнованию они подготовились всего за 10 дней:

«Поэтому среди игроков команды есть некоторые недопонимания».

Отметим, что свой следующий матч сборная Азербайджана проведет 24 мая против хозяев в Бельгии.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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