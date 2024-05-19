«В третьем сете мы сыграли лучше. Счет был практически равным - 23:25».
Об этом İdman.biz заявил волейболист сборной Азербайджана Вугар Байрамов.
Он прокомментировал поражение 0:3 (16:25, 16:25, 23:25) от украинской команды в Золотой лиге Европы. Опытный волейболист отметил, что соперник достаточно силен:
«Такие матчи - отличный опыт для нашей сборной. Постараемся сыграть хорошо в следующих матчах».
Он рассказал, что к этому соревнованию они подготовились всего за 10 дней:
«Поэтому среди игроков команды есть некоторые недопонимания».
Отметим, что свой следующий матч сборная Азербайджана проведет 24 мая против хозяев в Бельгии.
Банучичак Гусейнли
İdman.biz