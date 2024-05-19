Азербайджан проиграл Украине - ВИДЕО - ФОТО

Сегодня в Баку завершился первый этап Золотой Евролиги по волейболу среди мужских команд.

Как передает İdman.biz, в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта сборная Азербайджана встретилась с Украиной.

Подопечные Фарида Джалалова уступили в первом матче румынам (0:3), тогда как соперник одолел Румынию со счетом 1:3.

Матч с Украиной стал последним на бакинском этапе Золотой Евролиги. Команда Фарида Джалалова проиграла все три сета. Серьезно противостоять украинцам наши волейболистки смогли лишь в последнем сете.

Всего в ней принимают участие 12 команд. Четверка лучших сыграет в Финале четырех.

Золотая Евролига

Турнир в Баку

18:00 Азербайджан - Украина - 0:3 (16:25, 16:25, 23:25)

Судьи: Агнешка Мичлич (Польша), Эльдар Зульфугаров (Азербайджан)

Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

İdman.biz

1 Украина 2 2 0 6-1 170-143 6 2 Хорватия 2 2 0 6-2 195-181 6 3 Испания 1 1 0 3-0 75-53 3 4 Португалия 1 1 0 3-0 75-57 3 5 Чехия 1 1 0 3-0 75-58 3 6 Румыния 2 1 1 4-3 163-146 3 7 Эстония 2 1 1 3-4 147-164 3 8 Северная Македония 1 0 1 1-3 89-89 0 9 Бельгия 1 0 1 1-3 95-98 0 10 Финляндия 1 0 1 1-3 86-97 0 11 Люксембург 2 0 2 0-6 110-150 0 12 Азербайджан 2 0 2 0-6 106-150 0

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