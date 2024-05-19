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Азербайджан проиграл Украине - ВИДЕО - ФОТО

Волейбол
Новости
19 Мая 2024 19:20
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Азербайджан проиграл Украине - ВИДЕО - ФОТО

Сегодня в Баку завершился первый этап Золотой Евролиги по волейболу среди мужских команд.

Как передает İdman.biz, в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта сборная Азербайджана встретилась с Украиной.

Подопечные Фарида Джалалова уступили в первом матче румынам (0:3), тогда как соперник одолел Румынию со счетом 1:3.

Матч с Украиной стал последним на бакинском этапе Золотой Евролиги. Команда Фарида Джалалова проиграла все три сета. Серьезно противостоять украинцам наши волейболистки смогли лишь в последнем сете.

Всего в ней принимают участие 12 команд. Четверка лучших сыграет в Финале четырех.

Золотая Евролига

Турнир в Баку

18:00 Азербайджан - Украина - 0:3 (16:25, 16:25, 23:25)

Судьи: Агнешка Мичлич (Польша), Эльдар Зульфугаров (Азербайджан)

Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

İdman.biz

1

Украина

2

2

0

6-1

170-143

6

2

Хорватия

2

2

0

6-2

195-181

6

3

Испания

1

1

0

3-0

75-53

3

4

Португалия

1

1

0

3-0

75-57

3

5

Чехия

1

1

0

3-0

75-58

3

6

Румыния

2

1

1

4-3

163-146

3

7

Эстония

2

1

1

3-4

147-164

3

8

Северная Македония

1

0

1

1-3

89-89

0

9

Бельгия

1

0

1

1-3

95-98

0

10

Финляндия

1

0

1

1-3

86-97

0

11

Люксембург

2

0

2

0-6

110-150

0

12

Азербайджан

2

0

2

0-6

106-150

0

İdman.biz

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