Азербайджан проиграл Украине - ВИДЕО - ФОТО

Сегодня в Баку завершился первый этап Золотой Евролиги по волейболу среди мужских команд.
Как передает İdman.biz, в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта сборная Азербайджана встретилась с Украиной.
Подопечные Фарида Джалалова уступили в первом матче румынам (0:3), тогда как соперник одолел Румынию со счетом 1:3.
Матч с Украиной стал последним на бакинском этапе Золотой Евролиги. Команда Фарида Джалалова проиграла все три сета. Серьезно противостоять украинцам наши волейболистки смогли лишь в последнем сете.
Всего в ней принимают участие 12 команд. Четверка лучших сыграет в Финале четырех.
Золотая Евролига
Турнир в Баку
18:00 Азербайджан - Украина - 0:3 (16:25, 16:25, 23:25)
Судьи: Агнешка Мичлич (Польша), Эльдар Зульфугаров (Азербайджан)
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
İdman.biz
|
1
|
Украина
|
2
|
2
|
0
|
6-1
|
170-143
|
6
|
2
|
Хорватия
|
2
|
2
|
0
|
6-2
|
195-181
|
6
|
3
|
Испания
|
1
|
1
|
0
|
3-0
|
75-53
|
3
|
4
|
Португалия
|
1
|
1
|
0
|
3-0
|
75-57
|
3
|
5
|
Чехия
|
1
|
1
|
0
|
3-0
|
75-58
|
3
|
6
|
Румыния
|
2
|
1
|
1
|
4-3
|
163-146
|
3
|
7
|
Эстония
|
2
|
1
|
1
|
3-4
|
147-164
|
3
|
8
|
Северная Македония
|
1
|
0
|
1
|
1-3
|
89-89
|
0
|
9
|
Бельгия
|
1
|
0
|
1
|
1-3
|
95-98
|
0
|
10
|
Финляндия
|
1
|
0
|
1
|
1-3
|
86-97
|
0
|
11
|
Люксембург
|
2
|
0
|
2
|
0-6
|
110-150
|
0
|
12
|
Азербайджан
|
2
|
0
|
2
|
0-6
|
106-150
|
0
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