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"Азербайджан известен в мире как спортивная страна"

Волейбол
Новости
18 Мая 2024 15:48
"Азербайджан известен в мире как спортивная страна"

«Для нас было очень важно начать с победы в Золотой лиге Европы».

Об этом İdman.biz заявил Стефан Лупу, волейболист сборной Румынии.

Он прокомментировал матч, в котором они победили сборную Азербайджана со счетом 3:0 (25:16, 25:16, 25:19) в первом матче Золотой лиги Европы в Баку. По словам Лупу, перед игрой у них не было особой информации о нашей команде:

«Потому что сборная Азербайджана уже два года не участвует в официальных играх. Но мы стали свидетелями того, что у нее сильные игроки. Мы добились большого успеха, победив их. Победа всегда была нашей главной целью. Я очень рад, что мы выиграли. Мы провели хорошую игру. Возможно, мы не дали сборной Азербайджана проявить себя наилучшим образом».

Он высоко оценил организацию:

«Азербайджан известен в мире как спортивная страна. Мы знаем, что вы проводите здесь ряд международных соревнований. По этой причине я думаю, что работа, которую вы делаете, принесла вашей стране большую известность. Все было отлично».

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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