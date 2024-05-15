Наша сборная готовится к Золотой лиге Европы - ФОТО

Тренировочный сбор мужской сборной Азербайджана по волейболу продолжается.
Как сообщает İdman.biz, сборная готовится к Золотой Лиге Европы.
Сбором руководит главный тренер Фарид Джалалов. Помимо основных игроков сборной, в тренировках команды участвуют и молодые.
Наша команда начнет борьбу 17 мая. В первом туре, который пройдёт в Азербайджане в течение трёх дней, соперниками нашей сборной станут команды Румынии и Украины.
Во втором туре, который пройдет в Бельгии с 24 по 26 мая, наша команда встретится с хозяевами поля, а также со сборной Северной Македонии.
Третий этап пройдет в Эстонии с 31 мая по 2 июня. Здесь нашими соперниками будут хозяева и Люксембург.
Банучичек Гусейнли
İdman.biz