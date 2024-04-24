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"Нам нужно извлечь уроки из этих игр" - ИНТЕРВЬЮ

Волейбол
Интервью
24 Апреля 2024 12:31
"Нам нужно извлечь уроки из этих игр" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью İdman.biz главного тренера женского волейбольного клуба «Абшерон» Фамиля Агаева.

- Вы закончили сезон на втором месте в чемпионате Азербайджана. Чего не хватило для победы над «Азеррейлом» в финале?

- Мы стремились быть первыми. Но удачи не хватило. Соперник был очень силен. Мы боролись и сделали все возможное. На протяжении всего сезона мы встречались с «Азеррейлом». Мы выигрывали и проигрывали эти матчи. Но нам нужно извлечь уроки из этих игр и лучше подготовиться к следующему сезону. На этот раз нам следует поработать над ошибками и не повторять наших ошибок в следующем году. Мы сделаем все возможное, чтобы в следующем сезоне золотая медаль досталась «Абшерону».

- Но вы не объяснили причину поражения со счетом 1:3.

- Не хватало волейболистов. Все запасные игроки нашей команды очень молоды. В связи с этим, когда волейболист допускал ошибки или уставал, я не мог заменить его кем-то другим. Однако в «Азеррейле» этого не произошло. У них нет проблем с игроками. Потому что в этой команде лучшие игроки из сильнейших стран мира. Нам приятно бороться с такой сильной командой в такой форме. Мы гордимся тем, что встретились в финале с такой ​​командой, как «Азеррейл». После этого мы соберем более сильную и динамичную команду и продолжим борьбу.

- Вы сказали, что не можете заменить кого-то, когда он допустил ошибку или устал. Кто выступил слабее, чем вы думали?

- Они все сыграли хорошо. Но у них есть возможность играть на максимальном уровне. Иногда на волейболиста может повлиять атмосфера на площадке и присутствие большого количества болельщиков. По этой причине те, кто болеет за соперника, влияют на другую команду. Похожая ситуация произошла и в нашей команде. Но мы смогли быстро с этим справиться. Мы столкнулись с более удачными атаками со стороны соперника. Потому что все мячи, которые мы вынесли из обороны, ушли на площадку соперника, и они это очень хорошо оценили.

- Ваш контракт рассчитан до конца сезона. Продолжите ли вы свой путь с «Абшероном»?

- Я еще не говорил об этом с руководством. Но у меня нет намерений покидать клуб. Если продолжу с этой командой, мы выступим лучше.

- Вас как тренера ждет Золотая Лига Европы. Какова будет цель?

- Да, предстоят игры сборной. Мы должны хорошо подготовиться к этому и выступить. Мы обсудим некоторые вопросы с руководством «Абшерона» на следующий сезон. Мы также хотим принять участие в Кубке вызова. Поэтому нам нужно сформировать нужную команду. Если получится, выступим.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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