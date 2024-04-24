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ПЛАН "Азеррейла" на следующий сезон

Волейбол
Новости
24 Апреля 2024 09:29
ПЛАН "Азеррейла" на следующий сезон

«Я очень горжусь».

Об этом İdman.biz заявил президент клуба «Азеррейл» Орхан Керимов.

Он сказал, что рад, что обе команды стали чемпионами в сезоне 2023/2024:

"Впервые за последние 10 лет в Азербайджане один клуб стал чемпионом как в мужских, так и в женских соревнованиях. Это большой успех. Конечно, женская сборная «Азеррейла» - наша живая легенда. За всю свою историю эта команда добилась больших успехов. Однако мужская команда «Азеррейл» впервые завоевала золотую медаль. Матч получился очень напряженным. Хоть мы и выиграли первый сет, во втором сете соперник сравнял счет. У «Абшерона» очень хорошая команда. У него очень хорошие легионеры и местные игроки. Они всегда показывают хороший волейбол в чемпионате. Мы гордимся тем, что играем против них. В стартовом матче сезона 2023/2024 состоялся матч между «Азеррейлом» и «Абшероном» и встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу соперника. Сегодня для нас был матч-реванш. Нам также удалось одержать победу над соперником с таким же счетом. Сегодня игру смотрело большое количество людей. Это само по себе очень здорово».

Керимов озвучил дальнейшие планы своей команды:

«Мы ждали этой финальной игры. После этого мы начнем формировать команду. Мы не будем перестраивать состав, с нами продолжат наши старые игроки. Но мы приведем дополнительных волейболистов и внесем некоторые изменения. На данный момент мы не приняли окончательного решения по этому поводу. Мы проведем определенные переговоры и в ближайшее время объявим о своем решении».

Отметим, что «Азеррейл» в финале чемпионата Азербайджана обыграл «Абшерон» со счетом 3:1 и сохранил за собой титул.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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