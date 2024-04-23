Главный тренер "Азеррейла" посвятил чемпионство шехидам Турции и Азербайджана

"Мы очень счастливы".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер женской команды "Азеррейл" Ченгиз Акарчешме.

Турецкий специалист отметил, что и мужская, и женская команды очень рады стать чемпионами:

«Сегодня в Турции отмечается День национальной независимости и детей Турции. Мы посвящаем это чемпионство всем, особенно светлой памяти шехидов, погибших за территориальную целостность Турции и Азербайджана. «Азеррейл» всегда ставил перед собой великие цели. Наши цели в еврокубках тоже высоки».

Отметим, что «Азеррейл» в финале чемпионата Азербайджана обыграл «Абшерон» со счетом 3:1 и сохранил за собой титул.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz