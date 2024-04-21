"Мы заслужили финал" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью волейболистки "Абшерона" Улькер Керимовой сайту İdman.biz.

- Вы отыгрались во второй игре полуфинала чемпионата Азербайджана. Как прокомментируете свою победу со счетом 3:1 над «Муров Аз Терминалом», которому в первом матче проиграли 1:3?

– Для нас это была важная игра. Потому что если бы мы выиграли даже со счетом 3:2, нам бы не удалось реализовать нашу мечту о финале. Однако мы подошли к этой игре с желанием победить во что бы то ни стало. Хотели показать свою силу. Но определенная усталость и травмы игроков помешали показать наш стиль игры. В любом случае по итогам двух матчей нам удалось сравнять счет и исполнить свое желание в «золотом сете».

- ⁠Вы были готовы к «лотерее»?

- Я не ожидала «золотого сета». На том этапе мы думали, что проведем игру легко. Но поединок завершился «Золотым сетом». На мой взгляд, мы смогли себя показать. Потому что мы заслужили финал.

- В финале вам предстоит сразиться с «Азеррейлом». Думаете, это не будет сложно?

- Конечно, «Азеррейл» очень силен. Есть профессиональные волейболисты европейского уровня. Здесь же присутствуют игроки национальной сборной. По этой причине против такого противника сложно бороться. Финал - это игра, в которой обе команды будут бороться за чемпионство. Каким бы сильным ни был соперник, я верю в свою команду. Мы будем сражаться коллективно, раскроем свой стиль игры и станем чемпионами.

- ⁠Но фаворит пары - «Азеррейл». Сможете ли вы нарушить прогнозы?

- Мы совершенно не поддерживаем «Азеррейл». Если мы вышли в финал, то не слабые. Вот почему я верю в свою команду. У нас есть несколько тренировок перед финалом. Сосредоточившись на игре, мы станем чемпионами. Мы постараемся изменить мышление тех, кто считает «Азеррейл» фаворитом.

- ⁠Но давайте согласимся, что завоевать золотые медали будет непросто...

- Конечно, это будет сложно. Это конец сезона. У всех наблюдается психологическая и духовная усталость. Но мы выйдем на эту игру и будем сражаться изо всех сил. Мы покажем всем, насколько силен "Абшерон".

- ⁠Как вы думаете, сможете ли победить своего противника?

- ⁠Если команда будет полностью сосредоточена на игре и бороться за каждый мяч, мы, конечно, победим. У нас много надежд. Очень хотим стать чемпионами. Завоевать кубок - наша главная цель.

Банучичак Гусейнли

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