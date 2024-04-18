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"Муров Аз Терминал" в финале

Волейбол
Новости
18 Апреля 2024 17:18
"Муров Аз Терминал" в финале

Сегодня завершился полуфинальный этап чемпионата Азербайджана по волейболу среди мужских команд.

Как сообщает İdman.biz, вторые игры завершились в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта.

«Нефтчи» встретился с «Муров Аз Терминалом» и старался взять реванш за проигрыш в первом матче. Последний снова выиграл в трёх сетах, как и в первом матче - 3:0. Благодаря этому «Муров Аз Терминал» вышел в финал. Их соперником в решающем матче станет «Азеррейл».

Высшая лига, мужчины
Полуфинал, 2-я игра
18 апреля
15:00. «Нефтчи» - «Муров Аз Терминал» - 0:3 (21:25, 20:25, 19:25)
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
Первая игра - 0:3 (25:27, 19:25, 18:25)

İdman.biz

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