"Муров Аз Терминал" в финале

Сегодня завершился полуфинальный этап чемпионата Азербайджана по волейболу среди мужских команд.

Как сообщает İdman.biz, вторые игры завершились в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта.

«Нефтчи» встретился с «Муров Аз Терминалом» и старался взять реванш за проигрыш в первом матче. Последний снова выиграл в трёх сетах, как и в первом матче - 3:0. Благодаря этому «Муров Аз Терминал» вышел в финал. Их соперником в решающем матче станет «Азеррейл».

Высшая лига, мужчины

Полуфинал, 2-я игра

18 апреля

15:00. «Нефтчи» - «Муров Аз Терминал» - 0:3 (21:25, 20:25, 19:25)

Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

Первая игра - 0:3 (25:27, 19:25, 18:25)

İdman.biz