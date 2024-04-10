"В последней игре первого этапа сезона мы встретились с "Азеррейлом" и победили сильного соперника".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила капитан "Абшерона" Улькер Керимова.

Опытныая волейболистка рассказала о плей-офф:

«Первоначальную задачу мы преодолели, поздравляю команду. В плей-офф нам предстоит встретиться с «Муров Аз Терминалом». Верю, что мы продолжим ту игру, которую показали сегодня во встрече с сильным соперником. В начале сезона поставили перед собой цель стать чемпионом. Я верю в команду. Надеюсь, мы достигнем нашей цели».

Отметим, что «Абшерон» в прошлом туре победил лидера «Азеррейл» и завершил первый этап на 2-м месте.

İdman.biz