Утверждены арбитры на все матчи сборных Азербайджана в Золотой Евролиге

Европейская Конфедерация волейбола утвердила судейские бригады на матчи Золотой Евролиги, которая пройдет с 16 мая по 2 июня с участием женской и мужской сборных Азербайджана.
Как сообщает İdman.biz, в предстоящем сезоне Золотая Евролига будет представлять из себя мини-турниры, по итогам которых команды будут пробиваться в Финал четырех. И сразу два этапа состоятся в Баку, в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта.
Ниже приводим расписание:
Золотая Евролига
Женщины
Первый турнир (Осиек, Хорватия)
17 мая 19:00 Азербайджан – Хорватия
Арбитры: Бернард Валентар (Словения)/Мари-Катерин Буланже (Бельгия)
18 мая 15:00 Словакия – Азербайджан
Арбитры: Боян Бардич (Хорватия)/ Бернард Валентар (Словения)
Второй турнир (Блаж, Румыния)
24 мая 17:00 Азербайджан – Румыния
Арбитры: Ласло Адлер (Румыния)/Андрей Таран (Молдова)
25 мая 17:00 Швеция – Азербайджан
Арбитры: Богдан-Лаурентиу Стойка (Румыния)/Ласло Адлер (Венгрия)
Третий турнир (Баку)
31 мая 18:00 Эстония – Азербайджан
Арбитры: Эрдал Экинчи (Турция)/Рой Горен (Израиль)
2 июня 18:00 Азербайджан – Австрия
Арбитры: Рой Горен/Фуад Агаев
Мужчины
Первый турнир (Баку)
17 мая 18:00 Румыния – Азербайджан
Арбитры: Станислава Симич (Сербия)/Агнешка Михлич (Польша)
19 мая 18:00 Азербайджан – Украина
Арбитры: Агнешка Михлич (Польша)/Эльдар Зульфугаров (Азербайджан)
Второй турнир (Беверен, Бельгия)
24 мая 17:30 Азербайджан – Бельгия
Арбитры: Марко Ван Зантен (Нидерланды)/Доминга Лот (Венгрия)
25 мая 17:30 Северная Македония – Азербайджан
Арбитры: Доминга Лот (Италия)/Оливье Гулле (Франция)
Третий турнир (Раквере, Эстония)
31 мая 18:00 Азербайджан – Эстония
Арбитры: Ари Йокенайлен (Финляндия)/Коэн Лутс (Бельгия)
1 июня 16:00 Люксембург – Азербайджан
Арбитры: Ристо Страндсон (Эстония)/Ари Йокенайнен (Финляндия)
Ниджат Закиев
İdman.biz