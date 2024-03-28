Утверждены арбитры на все матчи сборных Азербайджана в Золотой Евролиге

Европейская Конфедерация волейбола утвердила судейские бригады на матчи Золотой Евролиги, которая пройдет с 16 мая по 2 июня с участием женской и мужской сборных Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, в предстоящем сезоне Золотая Евролига будет представлять из себя мини-турниры, по итогам которых команды будут пробиваться в Финал четырех. И сразу два этапа состоятся в Баку, в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта.

Ниже приводим расписание:

Золотая Евролига

Женщины

Первый турнир (Осиек, Хорватия)

17 мая 19:00 Азербайджан – Хорватия

Арбитры: Бернард Валентар (Словения)/Мари-Катерин Буланже (Бельгия)

18 мая 15:00 Словакия – Азербайджан

Арбитры: Боян Бардич (Хорватия)/ Бернард Валентар (Словения)

Второй турнир (Блаж, Румыния)

24 мая 17:00 Азербайджан – Румыния

Арбитры: Ласло Адлер (Румыния)/Андрей Таран (Молдова)

25 мая 17:00 Швеция – Азербайджан

Арбитры: Богдан-Лаурентиу Стойка (Румыния)/Ласло Адлер (Венгрия)

Третий турнир (Баку)

31 мая 18:00 Эстония – Азербайджан

Арбитры: Эрдал Экинчи (Турция)/Рой Горен (Израиль)

2 июня 18:00 Азербайджан – Австрия

Арбитры: Рой Горен/Фуад Агаев

Мужчины

Первый турнир (Баку)

17 мая 18:00 Румыния – Азербайджан

Арбитры: Станислава Симич (Сербия)/Агнешка Михлич (Польша)

19 мая 18:00 Азербайджан – Украина

Арбитры: Агнешка Михлич (Польша)/Эльдар Зульфугаров (Азербайджан)

Второй турнир (Беверен, Бельгия)

24 мая 17:30 Азербайджан – Бельгия

Арбитры: Марко Ван Зантен (Нидерланды)/Доминга Лот (Венгрия)

25 мая 17:30 Северная Македония – Азербайджан

Арбитры: Доминга Лот (Италия)/Оливье Гулле (Франция)

Третий турнир (Раквере, Эстония)

31 мая 18:00 Азербайджан – Эстония

Арбитры: Ари Йокенайлен (Финляндия)/Коэн Лутс (Бельгия)

1 июня 16:00 Люксембург – Азербайджан

Арбитры: Ристо Страндсон (Эстония)/Ари Йокенайнен (Финляндия)

Ниджат Закиев

İdman.biz