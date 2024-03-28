Сборная Азербайджана одержала 8 побед - ФОТО

Сборная Азербайджана по пляжному волейболу U-18 приняла участие в сборах в Анталье.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба Федерации волейбола Азербайджана.

Наша команда, прошедшая 14-дневный сбор под руководством бразильского специалиста Жоанилдо Коста Хуниора, провела здесь в общей сложности 12 матчей со сборной Турции U-18. Сборная Азербайджана выиграла 8 игр.

Главный тренер нашей команды Жоанилдо Коста Хуниор остался доволен Азербайджаном и сборами:

"Я очень счастлив в Баку. Я чувствую себя как дома. Люди веселые и гостеприимные. В стране безопасная среда и это в значительной степени способствует качеству нашего обучения».

Бразильский специалист также рассказал о целях, поставленных перед нашей сборной U-18 и чемпионате Европы среди волейболистов до 18 лет:

"Похвально, что юные спортсмены Азербайджана серьезно относятся к тренировкам. Я ценю прогресс в этом направлении. Наша цель на чемпионате Европы среди юношей до 18 лет высока, мы будем успешно выступать на каждом этапе и постараемся пройти как можно дальше. Нашим приоритетом является выход в основной этап соревнований. После этого мы намерены продвигаться игра за игрой до финала.

Жоанилдо Коста Хуниор также поделился своими мыслями о тренировках в Анталье:

«Тренировки в Анталье имеют большое значение для технического, тактического и физического развития нашей команды. Мы тренировались два раза в день, а также проводили товарищеские матчи с турецкими волейболистами той же возрастной категории. Все это помогает нам выявить наши недостатки и ошибки, а также больше работать над технической и тактической подготовкой. Здесь созданы все условия для занятий пляжным волейболом и спортом в целом на профессиональном уровне. Я думаю, что наша встреча в Анталье в целом прошла очень успешно и результативно».

İdman.biz