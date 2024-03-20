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Шахин Багиров в лагере "Выявление и развитие молодых талантов" - ФОТО

Волейбол
Новости
20 Марта 2024 22:03
Шахин Багиров в лагере "Выявление и развитие молодых талантов" - ФОТО

Президент Федерации волейбола Азербайджана Шахин Багиров и генеральный секретарь Фаиг Оруджев посетили лагерь «Выявление и развитие молодых талантов».

Как сообщает İdman.biz, во встрече, организованной в спортзале Федерации в Баку, приняли участие участницы сборов и тренеры-преподаватели из регионов, которые помогали руководителю сборных девушек Шахину Чатма.

Багиров сперва поздравил участников и тренерский состав с праздником Новруз.

На встрече главе федерации была предоставлена ​​подробная информация об условиях, созданных для детей, и программе лагеря. Сообщалось, что в спортзале Федерации проводятся тренировки по различным программам, для участников лагеря созданы все условия.

Глава федерации посоветовал детям серьезно подойти к тренировкам и урокам, упорно трудиться, чтобы стать профессиональными волейболистами и в будущем представлять нашу страну на международных аренах. В завершение было сделано памятное фото.

İdman.biz

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