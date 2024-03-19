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Легкий тур для лидеров

Волейбол
Новости
19 Марта 2024 20:48
Легкий тур для лидеров

Сегодня состоялись очередные игры чемпионата Азербайджана по волейболу среди мужских команд.

Как сообщает İdman.biz, оба матча дня начались одновременно.

"Муров Аз Терминал" сыграл с МОИКом. Игра завершилась легкой победой хозяев. Они праздновали победу во всех трёх сетах.

Победой завершил тур и лидер Высшей лиги «Азеррейл». «Железнодорожники» оказались сильнее «Нефтчи». Серьезно противостоять сопернику «черно-белым» удалось лишь в последнем сете.

Премьер-лига (мужчины)
19 марта
17:00. «Муров Аз Терминал» – МОИК – 3:0 (25:19, 25:18, 25:18)

Спортивный зал "Муров Аз Терминала"

17:00. «Нефтчи» – «Азеррейл» – 0:3 (19:25, 21:25, 25:27)

Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

Азеррейл

17

14

3

46-15

1443-1272

41

Муров Аз Терминал

15

11

4

35-22

1387-1228

31

Нефтчи

16

7

9

27-31

1309-1334

22

Хары Бюльбюль Шуша

6

5

1

17-7

568-495

16

Хары Бюльбюль Лачин

6

1

5

8-15

511-528

4

МОИК

16

0

16

3-48

927-1288

0

----------

09:41

Сегодня пройдут очередные игры чемпионата Азербайджана по волейболу среди мужских команд.

İdman.biz сообщает, что оба матча дня начнутся одновременно.

Одноименная команда будет играть с МОИКом в спортзале ВК «Муров Аз Терминал». Лидер Высшей лиги «Азеррейл» встретится с «Нефтчи». Этот матч будет организован в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта.

Премьер-лига (мужчины)
19 марта
17:00. «Муров Аз Терминал» - МОИК
Спортивный зал "Муров Аз Терминала"

17:00. «Нефтчи» - «Азеррейл»
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

Азеррейл

16

13

3

40-15

1366-1205

38

Муров Аз Терминал

14

10

4

34-22

1312-1193

28

Нефтчи

15

7

8

27-28

1264-1257

22

Хары Бюльбюль Шуша

6

5

1

17-7

568-495

16

Хары Бюльбюль Лачин

6

1

5

8-15

511-528

4

МОИК

11

0

11

3-33

970-1181

0

İdman.biz

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