Легкий тур для лидеров

Сегодня состоялись очередные игры чемпионата Азербайджана по волейболу среди мужских команд.
Как сообщает İdman.biz, оба матча дня начались одновременно.
"Муров Аз Терминал" сыграл с МОИКом. Игра завершилась легкой победой хозяев. Они праздновали победу во всех трёх сетах.
Победой завершил тур и лидер Высшей лиги «Азеррейл». «Железнодорожники» оказались сильнее «Нефтчи». Серьезно противостоять сопернику «черно-белым» удалось лишь в последнем сете.
Премьер-лига (мужчины)
19 марта
17:00. «Муров Аз Терминал» – МОИК – 3:0 (25:19, 25:18, 25:18)
Спортивный зал "Муров Аз Терминала"
17:00. «Нефтчи» – «Азеррейл» – 0:3 (19:25, 21:25, 25:27)
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
|
Азеррейл
|
17
|
14
|
3
|
46-15
|
1443-1272
|
41
|
Муров Аз Терминал
|
15
|
11
|
4
|
35-22
|
1387-1228
|
31
|
Нефтчи
|
16
|
7
|
9
|
27-31
|
1309-1334
|
22
|
Хары Бюльбюль Шуша
|
6
|
5
|
1
|
17-7
|
568-495
|
16
|
Хары Бюльбюль Лачин
|
6
|
1
|
5
|
8-15
|
511-528
|
4
|
МОИК
|
16
|
0
|
16
|
3-48
|
927-1288
|
0
----------
09:41
Сегодня пройдут очередные игры чемпионата Азербайджана по волейболу среди мужских команд.
İdman.biz сообщает, что оба матча дня начнутся одновременно.
Одноименная команда будет играть с МОИКом в спортзале ВК «Муров Аз Терминал». Лидер Высшей лиги «Азеррейл» встретится с «Нефтчи». Этот матч будет организован в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта.
Премьер-лига (мужчины)
19 марта
17:00. «Муров Аз Терминал» - МОИК
Спортивный зал "Муров Аз Терминала"
17:00. «Нефтчи» - «Азеррейл»
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
|
Азеррейл
|
16
|
13
|
3
|
40-15
|
1366-1205
|
38
|
Муров Аз Терминал
|
14
|
10
|
4
|
34-22
|
1312-1193
|
28
|
Нефтчи
|
15
|
7
|
8
|
27-28
|
1264-1257
|
22
|
Хары Бюльбюль Шуша
|
6
|
5
|
1
|
17-7
|
568-495
|
16
|
Хары Бюльбюль Лачин
|
6
|
1
|
5
|
8-15
|
511-528
|
4
|
МОИК
|
11
|
0
|
11
|
3-33
|
970-1181
|
0
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