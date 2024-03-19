Легкий тур для лидеров

Сегодня состоялись очередные игры чемпионата Азербайджана по волейболу среди мужских команд.

Как сообщает İdman.biz, оба матча дня начались одновременно.

"Муров Аз Терминал" сыграл с МОИКом. Игра завершилась легкой победой хозяев. Они праздновали победу во всех трёх сетах.

Победой завершил тур и лидер Высшей лиги «Азеррейл». «Железнодорожники» оказались сильнее «Нефтчи». Серьезно противостоять сопернику «черно-белым» удалось лишь в последнем сете.

Премьер-лига (мужчины)

19 марта

17:00. «Муров Аз Терминал» – МОИК – 3:0 (25:19, 25:18, 25:18)

Спортивный зал "Муров Аз Терминала"

17:00. «Нефтчи» – «Азеррейл» – 0:3 (19:25, 21:25, 25:27)

Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

Азеррейл 17 14 3 46-15 1443-1272 41 Муров Аз Терминал 15 11 4 35-22 1387-1228 31 Нефтчи 16 7 9 27-31 1309-1334 22 Хары Бюльбюль Шуша 6 5 1 17-7 568-495 16 Хары Бюльбюль Лачин 6 1 5 8-15 511-528 4 МОИК 16 0 16 3-48 927-1288 0

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09:41

Сегодня пройдут очередные игры чемпионата Азербайджана по волейболу среди мужских команд.

İdman.biz сообщает, что оба матча дня начнутся одновременно.

Одноименная команда будет играть с МОИКом в спортзале ВК «Муров Аз Терминал». Лидер Высшей лиги «Азеррейл» встретится с «Нефтчи». Этот матч будет организован в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта.

Премьер-лига (мужчины)

19 марта

17:00. «Муров Аз Терминал» - МОИК

Спортивный зал "Муров Аз Терминала"

17:00. «Нефтчи» - «Азеррейл»

Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

Азеррейл 16 13 3 40-15 1366-1205 38 Муров Аз Терминал 14 10 4 34-22 1312-1193 28 Нефтчи 15 7 8 27-28 1264-1257 22 Хары Бюльбюль Шуша 6 5 1 17-7 568-495 16 Хары Бюльбюль Лачин 6 1 5 8-15 511-528 4 МОИК 11 0 11 3-33 970-1181 0

İdman.biz