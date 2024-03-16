"Я ожидаю чемпионства" - ИНТЕРВЬЮ

Президент «Азеррейл» Орхан Керимов дал интервью сайту клуба.

Как сообщает İdman.biz, он оценил выступление женской и мужской команд по ходу сезона и рассказал о планах на будущее.

- Чемпионат Азербайджана по волейболу подходит к завершению. Учитывая, что у женского «Азеррейла» титулов больше, начнем разговор именно с этой команды. Как бы вы оценили сезон?

- Сезон для этой команды был разным, со взлетами и падениями. В наших еврокубковых матчах мы выиграли обе игры у украинского клуба «Балта». Тогда мы проиграли в матче открытия чемпионата страны. Затем выиграли в Кубке вызова дома у испанской «Аварки де Менорки», но проиграли на выезде и вылетели из еврокубков. Позже у нас были победы и поражения в местном чемпионате. Да, сейчас мы находимся на первом месте в турнирной таблице. Но идет очень острая борьба.

- Чего вы больше всего ожидаете от команды? Как думаете, не составит труда сохранить лидерство в турнирной таблице?

- Конечно, я ожидаю чемпионства. Мы лидируем в турнирной таблице практически с января. Хотя сохранить преимущество будет сложно, мы будем работать над этим. Потому что наши конкуренты тоже сильны. Наши ближайшие последователи «Муров АЗ Терминал» и «Абшерон» имеют сильные команды и хорошо играют. Бороться с ними непросто. Мы рады, что есть конкуренция. Потому что это означает развитие и будет способствовать подъему волейбола в стране.

- Что вы можете сказать об игре мужского «Азеррейла», вернувшегося в Высшую лигу после определенного перерыва?

- Да, дебют команды в чемпионате Азербайджана совпал с сезоном 2019/2020. Но на тот момент турнир не был завершен из-за пандемии. После этого в 2023 году мы сформировали новую команду. Если первую команду составляла местная молодежь, то на этот раз в ее составе оказались и азербайджанцы, и легионеры. На данный момент они играют хорошо. Показывают более лучшие результаты, чем мы ожидали, ведь с января эта команда также лидирует в турнирной таблице. Нашим ближайшим последователем здесь является «Муров АЗ Терминал». Это очень сильный соперник, он чемпион Азербайджана последних лет. У них есть давно сформированный сильный состав. По этой причине волейболисты хорошо понимают друг друга. Мы очень новая команда и пытаемся стать чемпионами мужской Высшей лиги.

- Как вы восприняли изменение регламента мужского чемпионата страны?

- Я положительно к этому отношусь. Фактически мы - "Азеррейл", "Муров АЗ Терминал", "Нефтчи" и МОИК подали заявку на эти изменения. Поскольку «Хары бюльбюль Шуша» и «Хары бюльбюль Лачин» перестали выступать в чемпионате страны, количество наших игр было небольшим. Две недели подряд команда не играла. Это не хорошо. Цель команды - играть и набираться опыта.

- Как вы расцениваете работу главных тренеров Дженгиза Акарчешме (женщины) и Бориса Гребенникова (мужчины)?

- Мы поздно начали собирать состав обеих команд, в том числе тренерский. Это произошло в августе-сентябре прошлого года. Конечно, было уже слишком поздно. Мы постараемся начать набор на следующий сезон раньше. Честно говоря, поскольку мы опоздали с началом сезона, я не думал, что мы найдем таких хороших тренеров высокого уровня. Но оба являются экспертами в поединках. Конечно, есть преимущества и недостатки. Но преимуществ больше. В противном случае будут приняты другие меры. Мы также работаем над недостатками в команде. Периоды адаптации к городу и клубу прошли очень быстро. Акарчешме ранее несколько раз бывал в Баку, Гребенников приехал в наш город впервые. Положительно оцениваю работу тренеров обеих команд.

- Как бы вы оценили шансы обеих команд, лидирующих в турнирной таблице, сыграть в еврокубках в новом сезоне?

– Конечно, первая цель - чемпионство обеих команд в Высшей лиге. Я высоко оцениваю наши шансы выступить в следующем еврокубковом сезоне. Считаю, что необходимо участвовать в матчах, проводимых на международной арене.

- Азербайджанский волейбол сейчас переживает период возрождения. Как обстоят дела в младших возрастных группах клуба? Можем ли мы с нетерпением ждать завтрашнего дня?

- Да, сейчас в азербайджанском волейболе период великого возрождения. Надеемся, что чемпионат страны наших команд хотя бы вернется в прошлую эпоху, а то и опередит ее. Это наше намерение и наш путь. Отрадно, что мой приход в «Азеррейл» совпал с периодом роста. Наша работа в младших возрастных группах идет очень интенсивно. Это касается как команд мальчиков, так и девочек. Чемпионат Азербайджана среди юношей до 16 лет проводится в обеих категориях. Среди девушек, представленных 4 командами, в стадию плей-офф вышли «Азеррейл-1», «Азеррейл-2» и «Азеррейл-3». Наша первая команда уже вышла в полуфинал. В соревнованиях юношей нас представляла 1 команда, на данный момент мы сыграли 3 матча и каждый из них выиграли с «сухим счетом». Я высоко ценю наши шансы на это первое место.

Также, как клуб «Азеррейл», мы совместно с федерацией организовали «Молодежный турнир». Поскольку в мужских командах доминируют легионеры, шансов у местных юношей-волейболистов мало. По этой причине среди мальчиков проводятся такие соревнования, чтобы ускорить их развитие. Мы хотели бы сформировать молодежную лигу вместе с национальными чемпионатами в новых сезонах. Здесь молодые люди могут набрать необходимую форму.

В настоящее время мы уделяем большое внимание детскому волейболу. Они обеспечены соответствующими условиями и экипировкой. Они - наше будущее как для нашего клуба, так и для сборной. Большая работа проводится не только в «Азеррейле», но и в других клубах по развитию детского волейбола. Это очень хорошо. Потому что мы с большими надеждами ждем завтрашнего дня. Когда мы говорим о будущем, нам нужно как минимум 5 лет. Даже через 7-8 лет эта деятельность принесет больше плодов. Здесь роль федерации также велика. Мы получаем от них большую поддержку в развитии младших возрастных групп.

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