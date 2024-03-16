Лидер принимает аутсайдера

Сегодня состоится один матч чемпионата Азербайджана по волейболу среди мужских команд.

Как сообщает İdman.biz, "Азеррейл" встретится с МОИК, который занимает последнее место. На данный момент лидер идет с внушительным отрывом, опережая на 7 очков "Муров Аз Терминал", находящийся на втором месте.

16 марта

17:00 Азеррейл – МОИК

Спортивный зал "Мурова Аз Терминала"

Азеррейл 15 12 3 40-15 1282-1131 35 Муров Аз Терминал 14 10 4 34-22 1312-1193 28 Нефтчи 15 7 8 27-28 1264-1257 22 Хары Бюльбюль Шуша 6 5 1 17-7 568-495 16 Хары Бюльбюль Лачин 6 1 5 8-15 511-528 4 МОИК 11 0 11 3-33 896-1031 0

İdman.biz