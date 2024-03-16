16 Марта 2024
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Лидер принимает аутсайдера

Волейбол
Новости
16 Марта 2024 09:25
Лидер принимает аутсайдера

Сегодня состоится один матч чемпионата Азербайджана по волейболу среди мужских команд.

Как сообщает İdman.biz, "Азеррейл" встретится с МОИК, который занимает последнее место. На данный момент лидер идет с внушительным отрывом, опережая на 7 очков "Муров Аз Терминал", находящийся на втором месте.

16 марта
17:00 Азеррейл – МОИК
Спортивный зал "Мурова Аз Терминала"

Азеррейл

15

12

3

40-15

1282-1131

35

Муров Аз Терминал

14

10

4

34-22

1312-1193

28

Нефтчи

15

7

8

27-28

1264-1257

22

Хары Бюльбюль Шуша

6

5

1

17-7

568-495

16

Хары Бюльбюль Лачин

6

1

5

8-15

511-528

4

МОИК

11

0

11

3-33

896-1031

0

İdman.biz

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