Лидер принимает аутсайдера

Сегодня состоится один матч чемпионата Азербайджана по волейболу среди мужских команд.
Как сообщает İdman.biz, "Азеррейл" встретится с МОИК, который занимает последнее место. На данный момент лидер идет с внушительным отрывом, опережая на 7 очков "Муров Аз Терминал", находящийся на втором месте.
16 марта
17:00 Азеррейл – МОИК
Спортивный зал "Мурова Аз Терминала"
|
Азеррейл
|
15
|
12
|
3
|
40-15
|
1282-1131
|
35
|
Муров Аз Терминал
|
14
|
10
|
4
|
34-22
|
1312-1193
|
28
|
Нефтчи
|
15
|
7
|
8
|
27-28
|
1264-1257
|
22
|
Хары Бюльбюль Шуша
|
6
|
5
|
1
|
17-7
|
568-495
|
16
|
Хары Бюльбюль Лачин
|
6
|
1
|
5
|
8-15
|
511-528
|
4
|
МОИК
|
11
|
0
|
11
|
3-33
|
896-1031
|
0
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