Айшан Абдулазимова: "Решила, что если мы выиграем, я сделаю сюрприз нашим молодым игрокам"

«Примерно за неделю до финала Кубка Венгрии я решила, что, если мы выиграем, то я сделаю сюрприз нашим молодым игрокам в обмен на их упорный труд».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила волейболистка Айшан Абдулазимова, прокомментировав эпизод, произошедший в ходе церемония награждения после победы «Вашаша» в Кубке Венгрии.

В тот момент, когда Айшан на правах капитана должна была взять Кубок, она пригласила сделать это трех 17-летних волейболисток из академии «Вашаша» - Миртиллу Эрессу, Сесилию Ямбор и Сару Тот.

«Я хотела показать им, насколько они важны для команды», - сказала Айшан в интервью сайту клуба.

С.Ямбор призналась, что жест Абдулазимовой стал настоящим сюрпризом:

«После награждения мы все трое поблагодарили ее за то, что он дал нам эту возможность и тем самым подарил нам опыт на всю жизнь".

Отметим, что Абдулазимова уже в четвертый раз выигрывает Кубок Венгрии в составе «Вашаша».

Ниджат Закиев

İdman.biz