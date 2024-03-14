14 Марта 2024
RU

Айшан Абдулазимова: "Решила, что если мы выиграем, я сделаю сюрприз нашим молодым игрокам"

Волейбол
Новости
14 Марта 2024 10:22
Айшан Абдулазимова: "Решила, что если мы выиграем, я сделаю сюрприз нашим молодым игрокам"

«Примерно за неделю до финала Кубка Венгрии я решила, что, если мы выиграем, то я сделаю сюрприз нашим молодым игрокам в обмен на их упорный труд».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила волейболистка Айшан Абдулазимова, прокомментировав эпизод, произошедший в ходе церемония награждения после победы «Вашаша» в Кубке Венгрии.

В тот момент, когда Айшан на правах капитана должна была взять Кубок, она пригласила сделать это трех 17-летних волейболисток из академии «Вашаша» - Миртиллу Эрессу, Сесилию Ямбор и Сару Тот.

«Я хотела показать им, насколько они важны для команды», - сказала Айшан в интервью сайту клуба.

С.Ямбор призналась, что жест Абдулазимовой стал настоящим сюрпризом:

«После награждения мы все трое поблагодарили ее за то, что он дал нам эту возможность и тем самым подарил нам опыт на всю жизнь".

Отметим, что Абдулазимова уже в четвертый раз выигрывает Кубок Венгрии в составе «Вашаша».

Ниджат Закиев

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Нефтчи" и "Муров Аз Терминал" в принципиальном матче тура
09:24
Волейбол

"Нефтчи" и "Муров Аз Терминал" в принципиальном матче тура

Сегодня состоится один матч чемпионата Азербайджана по волейболу среди мужских команд
"Абшерон" разгромил аутсайдера
13 Марта 19:36
Волейбол

"Абшерон" разгромил аутсайдера

Сегодня состоялся очередной матч чемпионата Азербайджана по волейболу среди женских команд
Лидер не оставил шансов аутсайдеру
13 Марта 18:37
Волейбол

Лидер не оставил шансов аутсайдеру

Сегодня состоялся очередной матч чемпионата Азербайджана по волейболу среди мужских команд
"Игра была напряженной"
12 Марта 22:50
Волейбол

"Игра была напряженной"

"Готовимся к стадии плей-офф чемпионата"
Триллер в пользу "Муров Аз Терминала", "Азеррейл" победил "Гянджу"
12 Марта 19:46
Волейбол

Триллер в пользу "Муров Аз Терминала", "Азеррейл" победил "Гянджу"

Сегодня в чемпионате Азербайджана по волейболу среди женских команд прошли первые матчи XVII тура
Чемпионат Европы снова в Азербайджане!
12 Марта 16:08
Волейбол

Чемпионат Европы снова в Азербайджане!

Азербайджан вновь примет чемпионат Европы по волейболу среди женских команд

Самое читаемое

Гурбан Гурбанов обогнал Луческу в мировом рейтинге
11 Марта 14:34
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов обогнал Луческу в мировом рейтинге

Главный тренер "Карабаха" продвинулся в мировом рейтинге
Чемпионство "Карабаха" откладывается - АНАЛИТИКА
11 Марта 16:34
Азербайджанский футбол

Чемпионство "Карабаха" откладывается - АНАЛИТИКА

Хотя и ожидалось, что подопечные Гурбана Гурбанова займут первое место в XXVII туре, это будет невозможно
Объявлены арбитры матча "Байер" - "Карабах"
12 Марта 13:22
Азербайджанский футбол

Объявлены арбитры матча "Байер" - "Карабах"

Матч отсудит англичанин Энтони Тейлор
Гурбан Гурбанов о встрече с "Байером": "Мы обязательно должны постараться сыграть лучше, чем в Баку" - ВИДЕО
12 Марта 17:51
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов о встрече с "Байером": "Мы обязательно должны постараться сыграть лучше, чем в Баку" - ВИДЕО

"Будем бороться до конца"