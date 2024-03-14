"Нефтчи" и "Муров Аз Терминал" в принципиальном матче тура

Сегодня состоится один матч чемпионата Азербайджана по волейболу среди мужских команд.
Как передает İdman.biz, «Нефтчи», идущий на третьем месте, будет принимать «Муров Аз Терминал», который находится на второй строчке. Команды друг от друга отделяет 3 очка и поединок обещает быть принципиальным.
Высшая лига (мужчины)
17:00 Нефтчи – Муров Аз Терминал
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
|
Азеррейл
|
15
|
14
|
3
|
40-15
|
1282-1131
|
35
|
Муров Аз Терминал
|
13
|
9
|
4
|
31-22
|
1237-1133
|
25
|
Нефтчи
|
14
|
7
|
7
|
27-25
|
1204-1182
|
22
|
Хары Бюльбюль Шуша
|
6
|
5
|
1
|
17-7
|
568-495
|
16
|
Хары Бюльбюль Лачин
|
6
|
1
|
5
|
8-15
|
511-528
|
4
|
МОИК
|
11
|
0
|
11
|
3-33
|
896-1031
|
0
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