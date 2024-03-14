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"Нефтчи" и "Муров Аз Терминал" в принципиальном матче тура

Волейбол
Новости
14 Марта 2024 09:24
"Нефтчи" и "Муров Аз Терминал" в принципиальном матче тура

Сегодня состоится один матч чемпионата Азербайджана по волейболу среди мужских команд.

Как передает İdman.biz, «Нефтчи», идущий на третьем месте, будет принимать «Муров Аз Терминал», который находится на второй строчке. Команды друг от друга отделяет 3 очка и поединок обещает быть принципиальным.

Высшая лига (мужчины)

17:00 Нефтчи – Муров Аз Терминал

Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

Азеррейл

15

14

3

40-15

1282-1131

35

Муров Аз Терминал

13

9

4

31-22

1237-1133

25

Нефтчи

14

7

7

27-25

1204-1182

22

Хары Бюльбюль Шуша

6

5

1

17-7

568-495

16

Хары Бюльбюль Лачин

6

1

5

8-15

511-528

4

МОИК

11

0

11

3-33

896-1031

0

İdman.biz

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