"Нефтчи" и "Муров Аз Терминал" в принципиальном матче тура

Сегодня состоится один матч чемпионата Азербайджана по волейболу среди мужских команд.

Как передает İdman.biz, «Нефтчи», идущий на третьем месте, будет принимать «Муров Аз Терминал», который находится на второй строчке. Команды друг от друга отделяет 3 очка и поединок обещает быть принципиальным.

Высшая лига (мужчины)

17:00 Нефтчи – Муров Аз Терминал

Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

Азеррейл 15 14 3 40-15 1282-1131 35 Муров Аз Терминал 13 9 4 31-22 1237-1133 25 Нефтчи 14 7 7 27-25 1204-1182 22 Хары Бюльбюль Шуша 6 5 1 17-7 568-495 16 Хары Бюльбюль Лачин 6 1 5 8-15 511-528 4 МОИК 11 0 11 3-33 896-1031 0

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