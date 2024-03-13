Лидер против МОИК

Сегодня стартует очередной тур чемпионата Азербайджана по волейболу среди мужских команд.
Как сообщает İdman.biz, лидирующий «Азеррейл» встретится с командой, занимающей последнее место - МОИК.
Отметим, что накануне национальная федерация внесла изменения в регламент первенства. В регулярном сезоне команды сыграют в шесть кругов, а не в четыре.
13 марта
17:00 МОИК – Азеррейл
Спортивный зал «Мурова Аз Терминала»
|
Азеррейл
|
14
|
11
|
3
|
37-15
|
1207-1088
|
32
|
Муров Аз Терминал
|
13
|
9
|
4
|
31-22
|
1237-1133
|
25
|
Нефтчи
|
14
|
7
|
7
|
27-25
|
1204-1182
|
22
|
Хаары Бюльбюль Шуша
|
6
|
5
|
1
|
17-7
|
568-495
|
16
|
Хаары Бюльбюль Лачин
|
6
|
1
|
5
|
8-15
|
511-528
|
4
|
МОИК
|
11
|
0
|
11
|
3-33
|
851-956
|
0
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