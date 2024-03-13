13 Марта 2024
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Лидер против МОИК

Волейбол
Новости
13 Марта 2024 09:15
Лидер против МОИК

Сегодня стартует очередной тур чемпионата Азербайджана по волейболу среди мужских команд.

Как сообщает İdman.biz, лидирующий «Азеррейл» встретится с командой, занимающей последнее место - МОИК.

Отметим, что накануне национальная федерация внесла изменения в регламент первенства. В регулярном сезоне команды сыграют в шесть кругов, а не в четыре.

13 марта
17:00 МОИК – Азеррейл
Спортивный зал «Мурова Аз Терминала»

Азеррейл

14

11

3

37-15

1207-1088

32

Муров Аз Терминал

13

9

4

31-22

1237-1133

25

Нефтчи

14

7

7

27-25

1204-1182

22

Хаары Бюльбюль Шуша

6

5

1

17-7

568-495

16

Хаары Бюльбюль Лачин

6

1

5

8-15

511-528

4

МОИК

11

0

11

3-33

851-956

0

İdman.biz

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