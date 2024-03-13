Лидер против МОИК

Сегодня стартует очередной тур чемпионата Азербайджана по волейболу среди мужских команд.

Как сообщает İdman.biz, лидирующий «Азеррейл» встретится с командой, занимающей последнее место - МОИК.

Отметим, что накануне национальная федерация внесла изменения в регламент первенства. В регулярном сезоне команды сыграют в шесть кругов, а не в четыре.

13 марта

17:00 МОИК – Азеррейл

Спортивный зал «Мурова Аз Терминала»

Азеррейл 14 11 3 37-15 1207-1088 32 Муров Аз Терминал 13 9 4 31-22 1237-1133 25 Нефтчи 14 7 7 27-25 1204-1182 22 Хаары Бюльбюль Шуша 6 5 1 17-7 568-495 16 Хаары Бюльбюль Лачин 6 1 5 8-15 511-528 4 МОИК 11 0 11 3-33 851-956 0

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