"Абшерон" против аутсайдера

Сегодня завершится XVII тур чемпионата Азербайджана по волейболу среди женских команд.

Как сообщает İdman.biz, в единственном матче дня сыграют UNEC и «Абшерон». Подопечные Фамиля Агаева являются безусловными фаворитами пары, тогда как соперник пока не выиграл ни одну партию по ходу сезона.

13 марта

18:00 UNEC - Абшерон

Спортивный зал UNEC

Азеррейл 16 13 3 42-13 1279-1011 42 Муров Аз Терминал 17 13 4 42-19 1363-1111 37 Абшерон 16 11 5 36-21 1325-1147 33 Гянджа 16 8 8 28-28 1203-1197 24 Национальная Академия Авиации 17 4 13 20-37 1166-1310 14 UNEC 16 0 16 0-48 637-1200 0

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