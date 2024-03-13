13 Марта 2024
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"Абшерон" против аутсайдера

Волейбол
Интервью
13 Марта 2024 09:12
"Абшерон" против аутсайдера

Сегодня завершится XVII тур чемпионата Азербайджана по волейболу среди женских команд.

Как сообщает İdman.biz, в единственном матче дня сыграют UNEC и «Абшерон». Подопечные Фамиля Агаева являются безусловными фаворитами пары, тогда как соперник пока не выиграл ни одну партию по ходу сезона.

13 марта
18:00 UNEC - Абшерон
Спортивный зал UNEC

Азеррейл

16

13

3

42-13

1279-1011

42

Муров Аз Терминал

17

13

4

42-19

1363-1111

37

Абшерон

16

11

5

36-21

1325-1147

33

Гянджа

16

8

8

28-28

1203-1197

24

Национальная Академия Авиации

17

4

13

20-37

1166-1310

14

UNEC

16

0

16

0-48

637-1200

0

İdman.biz

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