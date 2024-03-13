"Абшерон" против аутсайдера

Сегодня завершится XVII тур чемпионата Азербайджана по волейболу среди женских команд.
Как сообщает İdman.biz, в единственном матче дня сыграют UNEC и «Абшерон». Подопечные Фамиля Агаева являются безусловными фаворитами пары, тогда как соперник пока не выиграл ни одну партию по ходу сезона.
13 марта
18:00 UNEC - Абшерон
Спортивный зал UNEC
|
Азеррейл
|
16
|
13
|
3
|
42-13
|
1279-1011
|
42
|
Муров Аз Терминал
|
17
|
13
|
4
|
42-19
|
1363-1111
|
37
|
Абшерон
|
16
|
11
|
5
|
36-21
|
1325-1147
|
33
|
Гянджа
|
16
|
8
|
8
|
28-28
|
1203-1197
|
24
|
Национальная Академия Авиации
|
17
|
4
|
13
|
20-37
|
1166-1310
|
14
|
UNEC
|
16
|
0
|
16
|
0-48
|
637-1200
|
0
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