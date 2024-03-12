Чемпионат Европы снова в Азербайджане!

Азербайджан вновь примет чемпионат Европы по волейболу среди женских команд.

Как передает İdman.biz, он состоится во второй половине 2026 года с участием 24 сборных. Они будут разбиты на насколько групп, а ЕВРО состоится сразу в нескольких страна. Матчи одной из групп, куда войдут шесть команд, пройдут на Национальной арене гимнастики в Баку.

Другими соорганизаторами ЕВРО станут Швеция и Чехия.

«Мы уверены, что мероприятие EuroVolley вдохновит следующее поколение азербайджанских игроков, а также станет важным стимулом для нынешних волейболисток сборной и более молодых игроков, стремящихся выступить на родной земле в 2026 году. Мы с нетерпением ждем возможности работать с нашим друзьям и коллегам из Федерации волейбола Азербайджана и распространить настоящую волейбольную лихорадку по всей Европе и даже за ее пределами», - заявил президент Европейской Конфедерации волейбола Александар Боричич.

Отметим, что Азербайджан принимал ЕВРО по волейболу в 2017 году.

İdman.biz