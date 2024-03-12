Федерация волейбола изменила регламент чемпионата

Федерация волейбола Азербайджана внесла изменение в регламент чемпионата страны среди мужских команд.

Как передает İdman.biz, если изначально регулярный сезон должен был состоять из четырех кругов, то теперь он удлинился до шести. Это связано с тем, что клубы «Хары Бюльбюль Шуша» и «Хары Бюльбюль Лачин» прекратили свое участие в первенстве. Другие клубы обратились в федерацию с просьбой увеличить количество матчей в чемпионате, в результате чего было принято решение по изменению регламента.

После шести кругов регулярного первенства начнется стадия плей-офф.

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