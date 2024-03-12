Елизавета Рубан вернула лидерство в споре бомбардиров в Румынии

Волейболистка сборной Азербайджана Елизавета Рубан вернула лидерство в споре лучших бомбардиров чемпионата Румынии.

Как сообщает İdman.biz, нападающая, выступающая за «Лугож», после 21-го тура идет впереди с хорошим отрывом. На ее счету 352 очка. Второй идет Елена Вулин из бухарестского «Динамо» (344), Богумила Биарда из «Альбы» (329) замыкает первую тройку.

Также Рубан находится в тройке лучших нападающих по среднему количеству очков за матч. Ее показатель равен 4,76 баллам.

В текущем первенстве «Лугож» находится на втором месте, набрав 48 очка и уступая «Рапиду» по дополнительным показателям.

Ниджат Закиев

İdman.biz